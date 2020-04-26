2020-04-26T13:51:04+03:00
Политика

В Госдуме отреагировали на сообщения о смерти или болезни Ким Чен Ына

Казбек Тайсаев заявил, что выводы относительно состояния здоровья северокорейского лидера преждевременны
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Координатор группы по взаимодействию российской Госдумы и северокорейского парламента Казбек Тайсаев прокомментировал сообщение в СМИ о смерти или болезни лидера КНДР Ким Чен Ын. По словам депутата, такие выводы преждевременны.

«Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», — приводит агентство «Интерфакс» слова политика.

Тайсаев также выразил уверенность, что у Ким Чен Ына все нормально, и пожелал ему здоровья.

Как писал сайт kp.ru, ранее в американских СМИ заявили о том, что здоровье северокорейского лидера ухудшилось после якобы перенесенной Ким Чен Ыном операции и он «стоит одной ногой в могиле». При этом не поступило никаких подтверждений этой информации. Позже государственное радио КНДР опровергло эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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