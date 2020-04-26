В Крмеле оценили первую стодневку работы правительства

26 Апр 2020 2020-04-26T14:15:34+03:00

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В условиях кризиса и пандемии коронавируса новой правительство, которое работает всего сто дней, действует «блестяще» и профессионально. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне кажется, что правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное», - так в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1 представитель Кремля прокомментировал вопрос о своевременности решения о смене правительства незадолго до кризиса.

Песков предположил, что новый кабмин не приходил на кризисный менеджмент, но им пришлось заниматься решением кризисных проблем и они занимаются этим «со всем самопожертвованием».

«Наверное, не совсем корректно сейчас давать какую-то оценку, тем более мне - это все-таки должен делать сам президент, но очевидно, что работа идет очень напряженная, тяжелая, которая не терпит какой-то раскоординированности», - заключил пресс-секретарь глав государства.

ИСТОЧНИК KP.RU