Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России сократились до 10%

26 Апр 2020 2020-04-26T14:23:28+03:00

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Темпы прироста коронавируса в России сократились до 10%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова и отметила, что режим самоизоляции позволил резко снизить темпы заболеваемости коронавирусом.

«Пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется», - рассказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» и посоветовала, но майские праздники следует оставаться дома.

Кроме того, главный врач страны сообщила, что ждет россиян после отмены режима самоизоляции россиянам. По ее словам, придется поменять свои привычки, а для заведений общепита будут разработаны новые правила.

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», - заявила глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU