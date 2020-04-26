2020-04-26T15:40:28+03:00
В мире

"Это в 21 веке снято?": В Сети высмеяли поход украинских моряков

Пользователи обсуждают учебный боевой поход ВМС Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ролик опубликовали в сетиРолик опубликовали в сетиФото: Кадр видео
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В сети высмеяли учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс». Ролик опубликовали в Сети YouTube. Вопросы у украинских пользователей возникли как к кораблю, так и к действию экипажа.

Задач перед экипажем стояло несколько: подготовка корабля к бою и походу, отражение вражеской атаки с моря, остановка и обезвреживания судна противника, ведения огня с корабля, воздушная эвакуация раненого с судна.

- Это флот? У Сомали лодки получше будут,- писали в комментариях пользователи.

Некоторые возмущены были тем, что такой ролик разместили в Интернете, ведь показанное "не красит" по их мнению ВМС Украины.

- Странный ход конечно,зачем выложили в открытый доступ?Не боитесь,что другие страны скопируют ваше передовое вооружение? -шутили в комментариях.

- Из пистолей по бочке постреляли, а где сабли и пики?

- Главное героическую музыку в фоне пустить, а там хоть на тазике. Цель главкома ясна: засмешить Россию до смерти.

Другие пользователи не смогли понять, зачем моряки стреляют по морю и кидают в него гранаты.

- Ааа, вот это мощь,- продолжали иронизировать в Сети.

- Это в 21 веке снято?

-Хорошо хоть не потонули, а то шлюпка то одна, а пацаны в армейских брониках.

Учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне Донбасс .

ИСТОЧНИК KP.RU

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