26 Апр 2020 2020-04-26T15:44:50+03:00

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В Мосгордуме оценили планы по установке памятника врачам, погибшим во время пандемии коронавируса. Такие случаи уже есть в ряде российских регионов. Спасая жизни других, медики ежедневно рискуют своими жизнями. Никто не застрахован от заражения, но те, кто на передовой, рискуют больше всех.

- Я лично поддерживаю (установку памятника врачам, погибшим во время пандемии – ред.), а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус,- сказал РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он признался, что считает героями медиков, военных, которые в рекордные сроки организовали госпиталь для приема зараженных. Коронавирус, по мнению депутата, война, "в которой мы должны победить". Инициатива по установке памятника логична, но пока документально нет оформлена - в Мосгордуму таких предложений официально еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU