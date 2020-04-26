2020-04-26T15:44:50+03:00
Общество

В Мосгордуме оценили планы по установке памятника врачам

Этот вопрос депутаты обсудят после окончания пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Случаи заражения коронавирусом врачей уже есть в РоссииСлучаи заражения коронавирусом врачей уже есть в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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В Мосгордуме оценили планы по установке памятника врачам, погибшим во время пандемии коронавируса. Такие случаи уже есть в ряде российских регионов. Спасая жизни других, медики ежедневно рискуют своими жизнями. Никто не застрахован от заражения, но те, кто на передовой, рискуют больше всех.

- Я лично поддерживаю (установку памятника врачам, погибшим во время пандемии – ред.), а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус,- сказал РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он признался, что считает героями медиков, военных, которые в рекордные сроки организовали госпиталь для приема зараженных. Коронавирус, по мнению депутата, война, "в которой мы должны победить". Инициатива по установке памятника логична, но пока документально нет оформлена - в Мосгордуму таких предложений официально еще не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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