Песков пошутил, что Путин "на пути становления как вирусолог"

26 Апр 2020 2020-04-26T16:24:24+03:00

Пресс-секретарь президента продолжил фразу, которую глава государства сказал во время обращения к нации

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шутку сказал, что из-за пандемии коронавируса Владимир Путин на "пути становления как вирусолог".

Во время обращения к нации 7 апреля глава государства сам признал - "у нас вся страна вирусологи", имея ввиду, что новая болезнь вынуждает людей узнавать все больше про коронавирус, способы передачи, профилактики, методы лечения. Владимир Путин консультировался с экспертами в этой области при принятии решения о режиме изоляции. Он сообщил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден и поручил регионам подготовиться к возможному росту числа пациентов с Covid-19.

Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что президент всегда "погружается в тему", собирает много информации, вплоть до того, что сам "становится во многом экспертом" в этой области.

- Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог,- сказал пресс-секретарь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU