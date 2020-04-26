Песков пошутил, что Путин "на пути становления как вирусолог"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шутку сказал, что из-за пандемии коронавируса Владимир Путин на "пути становления как вирусолог".
Во время обращения к нации 7 апреля глава государства сам признал - "у нас вся страна вирусологи", имея ввиду, что новая болезнь вынуждает людей узнавать все больше про коронавирус, способы передачи, профилактики, методы лечения. Владимир Путин консультировался с экспертами в этой области при принятии решения о режиме изоляции. Он сообщил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден и поручил регионам подготовиться к возможному росту числа пациентов с Covid-19.
Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что президент всегда "погружается в тему", собирает много информации, вплоть до того, что сам "становится во многом экспертом" в этой области.
- Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог,- сказал пресс-секретарь президента.
ИСТОЧНИК KP.RU