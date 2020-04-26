Россия приостановит экспорт зерна до 1 июля

26 Апр 2020 2020-04-26T17:28:10+03:00

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В Минсельхозе России сообщили о приостановке экспорта зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля.

В начале апреля в ведомстве установили квоту, которая должна была действовать до конца июня. Но установленные объемы выработали полностью досрочно.

- После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет остановлен до 1 июля 2020 года,- сказано в сообщении ведомства.

Это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить дефицита. В условиях пандемии коронавируса временный запрет на экспорт поможет также стабилизировать цены на сельхозпродукцию.

Эксперты считают, что Россия сможет победить коронавирус без серьезных потерь, если удастся не допустить развития такой же ситуации в регионах с заболеваемостью, как в Москве. Особенно важно сдержать болезнь в регионах, которые традиционно считаются аграрными. Пандемия может повлиять на посевную и в конечном счете на урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU