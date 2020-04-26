The Washington Post: Над столицей КНДР низко летают вертолеты, жители скупают товары первой необходимости

26 Апр 2020 2020-04-26T17:29:31+03:00

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Американское издание The Washington Post сообщает о "панике в КНДР" - жители Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости после того, как над городом заметили "низко летающие вертолеты", а также из-за новостей о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.

Западные СМИ ранее со ссылкой на анонимные источники из Японии публиковали противоречивую информацию о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По одной из версий политик мертв, но эту информацию в КНДР опровергают.

При этом северокорейский лидер уже несколько недель не появляется на публике, в последний раз он присутствовал на совещании 11 апреля. А 15 числа пропустил годовщину дня рождения северокорейского отца-основателя и деда Ким Ир Сена.

Как сообщает Reuters, специальный поезд, возможно, принадлежащий лидеру Северной Кореи, обнаружили в курортном городе страны Вонсане, туда он прибыл 21- 23 апреля. Но нет подтверждений, что политик находится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU