Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T17:38:22+03:00

Общее число зараженных может достигать 200 человек

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В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом. Три человека погибли. Это РБК подтвердил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

В числе зараженных не только священники и монахи, но также преподаватели и студенты Киевской духовной академии. В общей сложности инфицированы от 150 до 200 человек.

- Сейчас уже большинство клириков идут на поправку,- сообщил митрополит Климент.

Лавра закрыта на карантин с 13 апреля. Из-за вспышки заболевания туда направили бригаду врачей для проведения массового тестирования на коронавирус. среди первых зараженных оказался настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

В России также есть случаи заражения среди священников, 26 апреля в РПЦ подтвердили первую смерть архиерея. Коронавирус вызвал у епископа Железногорского и Льговского Вениамина двухстороннюю пневмонию. Накануне его перевели в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU