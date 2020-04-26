Главный детский инфекционист Минздрава выступил за продление режима изоляции до 12 мая

26 Апр 2020 2020-04-26T17:43:15+03:00

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Карантинные меры в России следует продлить до 12 мая, сообщил главный детский инфекционист Миздрава Юрий Лобзин.

Школьников перевели на дистанционное обучение с середины марта из-за коронавируса. Почти месяц дети сидят по домам. Также, в режиме онлайн, идет подготовка к ЕГЭ, в этом году экзамены начнутся не весной, а 8 июня, если эпидситуация позволит.

Снимать ограничения, в том числе возобновлять занятия в школах в привычном формате, пока рано, считает Лобзин.

- До 12 мая вполне целесообразно было бы продолжить режим самоизоляции. Ну а дальше, после 12, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают, - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом он уверен, что ограничения в стране начнут снимать до того, как ученые изобретут вакцину. Препарат может быть готов к концу года. Но приостановить массовое распространение поможет коллективный иммунитет, ведь у большей части переболевших появляются антитела в крови к вирусу. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунный ответ не появляется в 5-10 процентах случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU