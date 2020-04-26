Депутат Госдумы просит проверить на оскорбление чувств верующих сериал "Зулейха открывает глаза"

26 Апр 2020 2020-04-26T18:47:26+03:00

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Сериал "Зулейха открывает глаза" теперь будут оценивать не только зрители зрители канала "Россия", но сотрудники Генпрокуратуры. В ведомство поступило обращение от председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он просит проверить картину на предмет оскорбления чувств верующих.

- Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности, разжигают межрелигиозную рознь,- сказано в обращении, опубликованном на сайте комитете.

По мнению депутата в сериале "односторонне и предвзято" показывают историю страны. Он напомнил, что 2020-1 юбилейный год Великой Победы. Сейчас поэтому особенно важно показывать "по государственным телеканалам произведения искусства, воспитывающие чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны", считает Сергей Гаврилов.

Сериал снят по роману Гюзель Яхиной. Но киноверсия, в отличие от литературного произведения, вызвала в обществе недопонимание: вопросы возникли как в количеству постельных сцен, так и к отношению к раскулачиванию. Каждый новый эпизод сериала активно обсуждают в Сети, так что уже этим "Зулейха открывает глаза" выгодно отличается от других российских сериалов. Первыми с требованием запретить сериал выступили коммунисты.

juliaperesild Ну что дождались... 13 апреля на @tvrussia начнётся Зулейха открывает глаза по одноименному роману Гузель Яхиной... спасибо моим дорогим Людям: Чулпан Хаматовой, Евгению Морозову, Егору Анашкину , Леше Федорову,Жене Андропову , Лиле за то , что это сложное путешествие было по- человечески тёплым, легким, радостным! Наши вечера после смен были громкими, счастливыми, веселыми... и это то, что хочется вспоминать нам вместе было интересно и все трудности мы переживали вместе , а значит легче! и с юмором и конечно, спасибо Гузель, что есть возможность прикоснуться к ее Произведению @chulpanofficial @evgenymorozov #зулейхаоткрываетглаза#премьера

ИСТОЧНИК KP.RU