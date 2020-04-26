Депутат Госдумы просит проверить на оскорбление чувств верующих сериал "Зулейха открывает глаза"
Сериал "Зулейха открывает глаза" теперь будут оценивать не только зрители зрители канала "Россия", но сотрудники Генпрокуратуры. В ведомство поступило обращение от председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он просит проверить картину на предмет оскорбления чувств верующих.
- Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности, разжигают межрелигиозную рознь,- сказано в обращении, опубликованном на сайте комитете.
По мнению депутата в сериале "односторонне и предвзято" показывают историю страны. Он напомнил, что 2020-1 юбилейный год Великой Победы. Сейчас поэтому особенно важно показывать "по государственным телеканалам произведения искусства, воспитывающие чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны", считает Сергей Гаврилов.
Сериал снят по роману Гюзель Яхиной. Но киноверсия, в отличие от литературного произведения, вызвала в обществе недопонимание: вопросы возникли как в количеству постельных сцен, так и к отношению к раскулачиванию. Каждый новый эпизод сериала активно обсуждают в Сети, так что уже этим "Зулейха открывает глаза" выгодно отличается от других российских сериалов. Первыми с требованием запретить сериал выступили коммунисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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