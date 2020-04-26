Украинские фермеры перекрыли дорогу из-за карантина по коронавирусу

26 Апр 2020 2020-04-26T19:34:09+03:00

На трассе в Херсонской области собрались около 250 человек

Изменить размер текста: A A

Украинские аграрии просят открыть рынки, несмотря на пандемию коронавируса.

Свои требования до властей они решили донести с помощью акции протеста - около 250 человек перекрыли дорогу в Херсонской области. Как сообщает издание Страна, люди собрались на въезде в Херсон, на Антоновском мосту, и не пропускают автомобили ни в ту, ни в другую сторону.

Из-за коронавируса власти закрыли рынки, в итоге фермерам просто негде оказалось продавать свой товар. Один из участников акции, чтобы показать, насколько серьезное положение, вывалил из фургона на дорогу огурцы, которые не были реализованы и начали портиться.

При этом ввоз овощей и фруктов в торговые сети продолжается, тогда как продукция местных производителей гниет на складах.

На месте дежурят порядка 70 полицейских. Они просят митингующих соблюдать дистанцию.

С 13 марта в Украине закрыли авиасообщение с другими странами. Временно решили не эвакуировать своих граждан, застрявших за границей. 26 апреля власти допустили возобновление вывозных рейсов, но с условием обязательной обсервации, то есть карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU