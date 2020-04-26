2020-04-26T19:34:09+03:00
В мире

Украинские фермеры перекрыли дорогу из-за карантина по коронавирусу

На трассе в Херсонской области собрались около 250 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фермеры высыпали на дорогу пропавшие овощиФермеры высыпали на дорогу пропавшие овощиФото: Кадр видео
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Украинские аграрии просят открыть рынки, несмотря на пандемию коронавируса.

Свои требования до властей они решили донести с помощью акции протеста - около 250 человек перекрыли дорогу в Херсонской области. Как сообщает издание Страна, люди собрались на въезде в Херсон, на Антоновском мосту, и не пропускают автомобили ни в ту, ни в другую сторону.

Из-за коронавируса власти закрыли рынки, в итоге фермерам просто негде оказалось продавать свой товар. Один из участников акции, чтобы показать, насколько серьезное положение, вывалил из фургона на дорогу огурцы, которые не были реализованы и начали портиться.

При этом ввоз овощей и фруктов в торговые сети продолжается, тогда как продукция местных производителей гниет на складах.

На месте дежурят порядка 70 полицейских. Они просят митингующих соблюдать дистанцию.

С 13 марта в Украине закрыли авиасообщение с другими странами. Временно решили не эвакуировать своих граждан, застрявших за границей. 26 апреля власти допустили возобновление вывозных рейсов, но с условием обязательной обсервации, то есть карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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