В партии Зеленского опровергли причастность России к пожару на военном складе 2017 года

26 Апр 2020 2020-04-26T19:22:56+03:00

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Глава фракции "Слуга народа", которую поддерживает украинский президент, опровергли версию о причастности России к пожару на военном складе. Взрыв произошел в 2017 году на одном из крупнейших объектов этого профиля в стране. Сразу после ЧП появилась версия, что склад в Харьковской области взорвали с помощью беспилотника. Причем допустили, что это могла быть российская атака. Расследование показало, что эта версия безосновательна.

ИСТОЧНИК KP.RU