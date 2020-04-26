В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T20:04:47+03:00

Девять из них находятся в больнице

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В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Пасаде коронавирус обнаружили у 52 человек. Большая часть заразившихся переносит болезнь с легкими симптомами, некоторые и вовсе являются бессимптомными.

Девять инфицированных попали в больницу.

- На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19,- сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии.

26 апреля в РПЦ подтвердили первую смерть архиерея от коронавируса. На фоне заражения у епископа Железногорского Вениамина развилась двухсторонняя пневмония.

В Украине также сообщили о заражении священослужителей. В Киево-Печерской лавре заражены оказались около 200 человек. Причем в числе инфицированных не только монахи, но также преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Ранее в Киево-Печерской лавре подтвердили первые три смерти от коронавиурса.

ИСТОЧНИК KP.RU