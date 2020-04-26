2020-04-26T20:51:02+03:00
В мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллионов человек

За сутки скончались 6018 инфицированных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эпидемия стихает в ряде странЭпидемия стихает в ряде странФото: REUTERS
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В ВОЗ опубликовали данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 26 апреля. Инфекция подтверждена у 2 804 796 человек, из них 84 900 узнали, что у них коронавирус, за прошедшие 24 часа.

Скончались 193 722 человек, за сутки эта цифра выросла на 6018.

Цифра по умершим, которую приводит ВОЗ, ниже, чем те данные, которые публикуют в Университете Хопкинса (205 тысяч смертей).

В некоторых странах отмечают положительные изменения. Например, в Великобритании подтвердили снижение числа смертей, за сутки погибли 413 человек.

- Великобритания преодолела пик вспышки,- сказал Стивен Поуис, национальный медицинский директор Британской национальной службы здравоохранения, его слова приводит CNN.- Но мы хотим избежать второго пика, мы хотим избежать подъема.

В Испании с 26 апреля разрешили прогулки с детьми. На это семьям дают час в день, но и этому жители уже рады, после почти трех недель изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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