2020-04-26T20:58:17+03:00
В мире

Зеленский поручил разработать план по привлечению туристов в чернобыльскую зону

Президент Украины 26 апреля пообщался с лесниками и спасателями, которые тушат пожары в зоне отчуждения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский побывал в зоне отчуждения Фото: www.president.gov.ua/Владимир Зеленский побывал в зоне отчуждения Фото: www.president.gov.ua/
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Украинский президент Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыля туристическую зону.

Днем 26 апреля он побывал в зоне отчуждения, где общался с лесниками и спасателями, которые тушат пожары. Леса горят в Чернобыле с начала апреля, здесь было сразу несколько очагов горения.

Поговорил Владимир Зеленский также с главой госагентства по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашниковым, и поручил ему разработать проект по привлечению туристов.

Речь шла о привлечении туристов после пандемии коронавируса. Пока в стране действует режим самоизоляции, отменены международные рейсы. Для Чернобыльской зоны хотят создать "международного привлекательный имидж".

- Для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру,- приводит слова Калашникова пресс-служба президента Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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