Зеленский поручил разработать план по привлечению туристов в чернобыльскую зону
Украинский президент Владимир Зеленский предлагает сделать из Чернобыля туристическую зону.
Днем 26 апреля он побывал в зоне отчуждения, где общался с лесниками и спасателями, которые тушат пожары. Леса горят в Чернобыле с начала апреля, здесь было сразу несколько очагов горения.
Поговорил Владимир Зеленский также с главой госагентства по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашниковым, и поручил ему разработать проект по привлечению туристов.
Речь шла о привлечении туристов после пандемии коронавируса. Пока в стране действует режим самоизоляции, отменены международные рейсы. Для Чернобыльской зоны хотят создать "международного привлекательный имидж".
- Для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру,- приводит слова Калашникова пресс-служба президента Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU