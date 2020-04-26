Украинский депутат назвал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС "очень большим и важным праздником"
Депутат украинской партии "Слуга народа" Николай Тищенко в прямом эфире назвал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС праздником.
В эфире телеканала "Наш" обсуждали день памяти 26 апреля, вышли на связь из студии с Николаем Тищенко, который находился в это время дома, как и многие украинцы. В стране действует режим изоляции в связи с коронавиурсом.
Депутат оговорился и назвал трагедию 1986 года, когда взрывом был разрушен четвертый энергоблок, и в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ, праздником.
- Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — Чернобыльская катастрофа,- сказал Тищенко.
Он призвал украинцев "поздравить и поблагодарить" ликвидаторов аварии.
Украинский депутат назвал трагедию в Чернобыле праздником.
Журналисты из студии поправили депутата, напомнив, что 26 апреля все-таки не праздник, а день памяти.
Но чемпионом по части оговорок среди украинских политиков является Виталий Кличко. В 2019 году он по ошибке похвастался ростом смертности в Киеве, а еще призывал строить в городе объекты, которые будут "угрожать".
ИСТОЧНИК KP.RU