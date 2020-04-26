Украинский депутат назвал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС "очень большим и важным праздником"

26 Апр 2020 2020-04-26T21:06:00+03:00

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Депутат украинской партии "Слуга народа" Николай Тищенко в прямом эфире назвал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС праздником.

В эфире телеканала "Наш" обсуждали день памяти 26 апреля, вышли на связь из студии с Николаем Тищенко, который находился в это время дома, как и многие украинцы. В стране действует режим изоляции в связи с коронавиурсом.

Депутат оговорился и назвал трагедию 1986 года, когда взрывом был разрушен четвертый энергоблок, и в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ, праздником.

- Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — Чернобыльская катастрофа,- сказал Тищенко.

Он призвал украинцев "поздравить и поблагодарить" ликвидаторов аварии.

Украинский депутат назвал трагедию в Чернобыле праздником.

Журналисты из студии поправили депутата, напомнив, что 26 апреля все-таки не праздник, а день памяти.

Но чемпионом по части оговорок среди украинских политиков является Виталий Кличко. В 2019 году он по ошибке похвастался ростом смертности в Киеве, а еще призывал строить в городе объекты, которые будут "угрожать".

ИСТОЧНИК KP.RU