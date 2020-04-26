Обязательства страховой компании – это профессионализм и социальная ответственность

26 Апр 2020 2020-04-26T20:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор «Капитал Медицинское Страхование» Надежда Гришина:

«Сегодня мы, как и вся наша страна, смотрим на ежедневный, подчас просто героический труд медицинских работников, не устаем говорить слова благодарности за терпение, мужество, бесконечное самопожертвование. Марафон «Комсомольской правды» - это прекрасная и очень нужная инициатива, в которой мы рады участвовать. Это возможность рассказать о том, как мы сотрудничаем и решаем стоящие перед нами задачи, как вместе, каждый на своем посту, помогаем нашим врачам в достижении главной цели – сохранения жизни и здоровья населения. Труд врача всегда был сопряжен с большой зоной ответственности, и российские медики вызывают не только признательность за неравнодушие и лучшие человеческие качества, но и заслуженную гордость за их профессионализм, новаторство, обширные разносторонние знания. Компания «Капитал Медицинское Страхование» на протяжении 26 лет ежедневно работает более чем с 4 тысячами медицинских организаций по всей стране, осуществляет страховую защиту здоровья 22 млн граждан России. В сложившихся условиях развития коронавирусной инфекции, компания выполняет все свои обязательства в отношении населения и медицинских организаций, но помимо этого, мы считаем своим долгом оказывать помощь нашим коллегам – медицинским работникам, особенно в жизненно важных вопросах безопасности их профессиональной деятельности. Думаю, что в конструктивном тандеме, с пониманием, что каждый должен очень качественно выполнять свою работу, и делать хотя бы немного больше, чем обязан, мы справимся, и не только с этим вызовом, но и с любыми другими, которые могут случиться. Это ситуация требует от нас объединения усилий, и у нас это получается. Желаю всем здоровья и оптимизма!»

Страховая компания «Капитал Медицинское Страхование» продолжает работать в «безостановочном» режиме, оказывая реальную помощь застрахованным гражданам в условиях борьбы с коронавирусной пандемией. Сегодня как никогда важно получение актуальной и профессиональной информации, чтобы не только иметь общие представления, но и правильно сориентироваться в постоянно меняющихся эпидемиологических условиях и реалиях организации оказания медицинской помощи на конкретной территории. Как правильно себя вести в условиях самоизоляции? Что делать, если застрахованный почувствовал недомогание и появились симптомы ОРВИ? Куда обратиться, если плановая операция перенесена, а болезнь вновь и вновь о себе напоминает чередующимися приступами? Эти и многие другие вопросы поступают на «Горячие линии» компании и страховые представители не только отвечают на них, но и оказывают оперативную помощь в получении гражданами качественных и бесплатных медицинских услуг.

Как социально ответственная компания - «Капитал Медицинское Страхование» активно участвует во Всероссийской акции «МыВместе». Приобретены и передаются в больницы и поликлиники, дома престарелых, участникам волонтёрских движений средства индивидуальной защиты: более 100 тыс.масок, 3 тыс.пар хирургических перчаток, более 700 защитных экранов и другие средства индивидуальной защиты.

Страховые представители компании участвуют в работе волонтёрских штабов, принимают звонки во время дежурства в «колл-центрах», помогают покупать продукты и медикаменты, оплачивать услуги ЖКХ и многое другое, в чём нуждаются преимущественно пожилые люди, находясь в условиях вынужденной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU