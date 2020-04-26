Храмы в Южном Бутово дезинфицируют пожарные
Пожарные Москвы совместно с органами муниципалитетом района Южное Бутово провели дезинфекцию объектов религиозного культа.
- Так, личный состав 123 пожарно-спасательной части, совместно с инспекторским составом Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провели профилактические мероприятия по дезинфекции ряда религиозных объектов в столичном районе, - заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
В ведомстве отметили, что работы по дезинфекции ведутся с помощью пожарного аварийно-спасательного автомобиля АСА (4320) с использованием специального дезинфицирующего состава.
К профилактическому мероприятию так же подключили добровольных пожарных, которые совместно с сотрудниками столичного главка МЧС напоминали прихожанам о целесообразности самоизоляции для предотвращения распространения вирусных инфекций.
Храмы в Южном Бутово дезинфицируют пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU