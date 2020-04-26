26 Апр 2020 2020-04-26T21:09:02+03:00

В профилактическом мероприятии задействовали добровольцев, которые общались с прихожанами

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Пожарные Москвы совместно с органами муниципалитетом района Южное Бутово провели дезинфекцию объектов религиозного культа.

- Так, личный состав 123 пожарно-спасательной части, совместно с инспекторским составом Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провели профилактические мероприятия по дезинфекции ряда религиозных объектов в столичном районе, - заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

В ведомстве отметили, что работы по дезинфекции ведутся с помощью пожарного аварийно-спасательного автомобиля АСА (4320) с использованием специального дезинфицирующего состава.

К профилактическому мероприятию так же подключили добровольных пожарных, которые совместно с сотрудниками столичного главка МЧС напоминали прихожанам о целесообразности самоизоляции для предотвращения распространения вирусных инфекций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/775593" frameborder="0"></iframe> Храмы в Южном Бутово дезинфицируют пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU