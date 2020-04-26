2020-04-26T21:09:02+03:00
Общество

Храмы в Южном Бутово дезинфицируют пожарные

В профилактическом мероприятии задействовали добровольцев, которые общались с прихожанами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Дезинфекция в московских храмах.Дезинфекция в московских храмах.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Пожарные Москвы совместно с органами муниципалитетом района Южное Бутово провели дезинфекцию объектов религиозного культа.

- Так, личный состав 123 пожарно-спасательной части, совместно с инспекторским составом Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провели профилактические мероприятия по дезинфекции ряда религиозных объектов в столичном районе, - заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

В ведомстве отметили, что работы по дезинфекции ведутся с помощью пожарного аварийно-спасательного автомобиля АСА (4320) с использованием специального дезинфицирующего состава.

К профилактическому мероприятию так же подключили добровольных пожарных, которые совместно с сотрудниками столичного главка МЧС напоминали прихожанам о целесообразности самоизоляции для предотвращения распространения вирусных инфекций.

Храмы в Южном Бутово дезинфицируют пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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