2020-04-26T22:30:08+03:00
Общество

Отправка новобранцев на срочную службу начнется после 20 мая

В этом году из-за коронавируса военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима
Юлия САЛЬНИКОВА
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Призывников перед отправкой проверят на коронавирусПризывников перед отправкой проверят на коронавирусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Призывные комиссии начнут работать в России после 6 мая. Об этом сообщают в Минобороны.

- Отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая,- сказано в бюллетене военного ведомства.

В этом году из-за коронавируса пришлось изменить привычный порядок приема новобранцев. Чтобы не допустить распространения болезни, военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима.

Специальные посты контроля появятся в военкоматах и на сборных пунктах. У молодых людей будут мерить температуру и оценивать другие показатели здоровья, в том числе проверять на симптомы коронавируса. Если у новобранца будут хоть какие-то признаки простуды, его сразу же направляют на тестирование.

Призывникам нельзя будет контактировать между собой, для этого в военкоматы будут запускать небольшими группами - главное избежать массового скопления.

- Изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно, с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств,- сообщили в Минобороны.

Обязательное тестирование ждет всех призывников перед направлением в войска со сборного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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