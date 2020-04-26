Советник Трампа предрек США уровень безработицы как при Великой депрессии
Экономический советник Трампа Кевин Хассетт считает, что из-за пандемии коронавируса уровень безработицы США достигнет исторических значений и будет сопоставим с показателями времен "Великой депрессии".
Президент США Дональд Трамп в числе своих заслуг на посту главы государства называл снижение уровня безработицы одним из своих главных достижений. Но сохранить достигнутый показатель ему помешала пандемия. Коронавирус оказался серьезным испытанием для здравоохранения и экономики США. Затянувшиеся карантинные меры приводят к убыткам компаний, содержать большой штат сотрудников фирмы не в состоянии.
- В 2008 году мы потеряли 8,7 миллиона рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые 10 дней, - сообщил он в интервью ABC.
В Минтруда США сообщили - за неделю заявки на получение пособия по безработице подали больше 4,5 миллионов человек.
Президент США Дональд Трамп пытается смягчить удар - он подписал очередной пакет документов для поддержки экономики. Из бюджета выделили еще 500 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU