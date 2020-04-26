2020-04-26T22:10:55+03:00
Общество

Россияне поаплодировали медикам: к акции присоединились звезды-участники марафона благодарности врачам

Восьмичасовой марифон благодарности врачам транслировали на сайте kp.ru и на Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Радио "Комсомольская правда" прошел марафон благодарности врачамНа Радио "Комсомольская правда" прошел марафон благодарности врачамФото: Кадр видео
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В России продолжили традицию, заложенную в Европе - всем врачам, занятым на передовой борьбы с коронавирусом, люди говорят спасибо аплодисментами. В 21.50 по московскому времени, все, кто находился дома, могли присоединиться к акции. Для этого нужно было открыть окно, выйти на балкон и поаплодировать медикам.

Поддержали акцию также участники марафона благодарности врачам на Радио "Комсомольская правда". 26 апреля в течение восьми часов рок-звезды выступали в режиме онлайн, таким образом они выражали свою признательность и уважение врачам. В назначенное время в прямом эфире они, как и сотни россиян, сказали спасибо аплодисментами.

В течение всего эфира на связь со студией выходили главные герои, врачи из разных уголков России, их коллеги из других стран. Они рассказывали о том, как удается сдерживать заболеваемость, почему важно соблюдать режим изоляции.

В радио эфире российских представитель ВОЗ Мелита Вуйнович признала - в России один из самых низких показателей смертности от коронавируса, и это в первую очередь - заслуга врачей.

Флешмоб аплодисментов в благодарность врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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