Россияне поаплодировали медикам: к акции присоединились звезды-участники марафона благодарности врачам

26 Апр 2020 2020-04-26T22:10:55+03:00

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В России продолжили традицию, заложенную в Европе - всем врачам, занятым на передовой борьбы с коронавирусом, люди говорят спасибо аплодисментами. В 21.50 по московскому времени, все, кто находился дома, могли присоединиться к акции. Для этого нужно было открыть окно, выйти на балкон и поаплодировать медикам.

Поддержали акцию также участники марафона благодарности врачам на Радио "Комсомольская правда". 26 апреля в течение восьми часов рок-звезды выступали в режиме онлайн, таким образом они выражали свою признательность и уважение врачам. В назначенное время в прямом эфире они, как и сотни россиян, сказали спасибо аплодисментами.

В течение всего эфира на связь со студией выходили главные герои, врачи из разных уголков России, их коллеги из других стран. Они рассказывали о том, как удается сдерживать заболеваемость, почему важно соблюдать режим изоляции.

В радио эфире российских представитель ВОЗ Мелита Вуйнович признала - в России один из самых низких показателей смертности от коронавируса, и это в первую очередь - заслуга врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775598" frameborder="0"></iframe> Флешмоб аплодисментов в благодарность врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU