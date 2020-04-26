Россияне поаплодировали медикам: к акции присоединились звезды-участники марафона благодарности врачам
В России продолжили традицию, заложенную в Европе - всем врачам, занятым на передовой борьбы с коронавирусом, люди говорят спасибо аплодисментами. В 21.50 по московскому времени, все, кто находился дома, могли присоединиться к акции. Для этого нужно было открыть окно, выйти на балкон и поаплодировать медикам.
Поддержали акцию также участники марафона благодарности врачам на Радио "Комсомольская правда". 26 апреля в течение восьми часов рок-звезды выступали в режиме онлайн, таким образом они выражали свою признательность и уважение врачам. В назначенное время в прямом эфире они, как и сотни россиян, сказали спасибо аплодисментами.
В течение всего эфира на связь со студией выходили главные герои, врачи из разных уголков России, их коллеги из других стран. Они рассказывали о том, как удается сдерживать заболеваемость, почему важно соблюдать режим изоляции.
В радио эфире российских представитель ВОЗ Мелита Вуйнович признала - в России один из самых низких показателей смертности от коронавируса, и это в первую очередь - заслуга врачей.
Флешмоб аплодисментов в благодарность врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU