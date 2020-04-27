2020-04-27T06:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 435 человек

Оперативный штаб сообщает число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 435 человек. В столице за последние сутки жертвой болезни стал 31 пациент.

Уточняется, что у погибших врачи ранее подтвердили пневмонию, а их тест на covid-19 имел положительный результат. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции столицы. Умершие были люди разных возрастов.

Общее число летальных случаев в России число умерших, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, достигает 778.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия теперь занимает второе место в мире по ежедневному приросту зараженных коронавирусом. Всего за сутки в нашей стране врачи поставил диагноз коронавирусная инфекция 6 361 человеку.

Наибольшее количество пациентов с covid-19 сохраняется в столице. Там число инфицированных уже превысило 42 тысячи человек.

Среди заболевших люди разных возрастов и профессий, в частности, среди зараженных числятся 900 российских военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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