2020-04-26T23:26:55+03:00
Общество

В Минфине готовы поддержать россиян в случае продолжения пандемии коронавируса

При этом сокращать запланированные бюджетные расходы не планируется
Юлия САЛЬНИКОВА
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Антон Силуанов заявил о готовности министерства поддержать россиянАнтон Силуанов заявил о готовности министерства поддержать россиянФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности ведомства продолжать оказывать поддержку россиянам и бизнесу, если пандемия коронавируса затянется.

Сроков, когда эпидемия пойдет на спад, по понятным причинам нет. Ситуация с заболеваемостью зависит от самих граждан, точнее, от того, насколько ответственно они подойдут к соблюдению режима самоизоляции.

- Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать,- сказал министр в эфире канала "Россия 24".

Глава ведомства признал - бюджет в этом году будет дефицитный, но все обязательства, в том числе социальные, государство выполнит в полном объеме, урезать запланированные расходы не станут даже, если пандемия продлится.

На борьбу с эпидемией и ее последствиями направят 2 триллиона рублей из ФНБ (Фонд национального благосостояния), еще 1 триллион рублей - дополнительные заимствования.

- Внутри бюджета мы направим около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки,- сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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