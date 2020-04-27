Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 апреля 2020 года достигло 9070

27 Апр 2020 2020-04-26T22:52:44+03:00

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К утру 27 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 9070 случаев заболевания коронавирусом. Последние данные опубликованы на интернет-портале подмосковного Минздрава. С начала пандемии в регионе провели свыше 150 тысяч анализов на COVID-2019.

В течение последней недели ежедневно в Подмосковье выявляют от 500 до 650 новых случаев. Так, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 576 человек. В воскресенье, 26 апреля, выздоровели 14 человек. Надо сказать, что общая статистика выздоровевших «ковидных» пациентов в Подмосковье невелика — 276 человек. С начала эпидемии в больницах Московской области от коронавируса скончались 69 человек.

По данным подмосковного оперштаба, на сегодняшний день в клиниках Московской области проходят лечение пациенты с регистрацией в других регионах — почти 800 человек из Москвы и примерно столько же из других регионов России. У большинства из общего числа заболевших болезнь протекут в легкой форме. Они проходят лечение на дому.

Наибольшее число заболевших выявлено в крупных муниципалитетах: Одинцово, Люберцы, Красногорск и Мытищи. Напомним, в регионе как минимум до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в исключительных случаях: на работу, в больницу, ближайшие магазин или аптеку. Выгулять питомца можно на расстоянии не более 100 метров от дома. А вот для передвижения на работу на общественном или личном транспорте понадобится цифровой пропуск. По данным на 26 апреля, в Московской области выдано свыше восьми миллионов индивидуальных кодов. Их нужно привязать к проездной карте или номеру авто. Если ваш путь лежит в Москве — дополнительно оформлять ничего не нужно. Скорее всего, карантинные меры продлят и на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU