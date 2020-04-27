Коронавирус в Московской области, последние новости на 27 апреля 2020: заболевших все больше, а народ не верит и устраивает дискотеки

27 Апр 2020 2020-04-26T22:57:15+03:00

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576 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за последние сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 9070 человек. 276 пациентов уже выписаны. 69 человек скончались.

Больше всего заболевших - в городском округе Одинцово. Здесь уже несколько дней подряд фиксируют не менее 70 положительных тестов COVID-2019 в сутки. Кроме того, лидера антирейтинга по количеству заболевших: Люберцы, Красногорск и Мытищи.

Но, похоже, в Подмосковье остаются те, кто не понимает всю опасность инфекции. Около сотни жителей нового микрорайона «Бутово парк-2», что в Ленинском районе Подмосковья вышли во двор на дискотеку, которую устроил их сосед-диджей. Пляски под открытым небом продолжались пока не приехала полиция.

Тем временем в Одинцове начал работу первый инфекционный военный медцентр. Он создан по поручению Владимира Путина, таким образом армия будет помогать бороться с распространением коронавируса. Медцентр рассчитан на 100 койокмест, военные медики будут здесь лечить гражданских. На днях второй такой центр откроется в Подольске.

ИСТОЧНИК KP.RU