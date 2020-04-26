США перебросили к границе с Камчаткой 54 истребителя

26 Апр 2020 2020-04-26T23:13:34+03:00

На Украине считают, что это имеет стратегическое значение в борьбе за военное присутствие в Арктике

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Пентагон принял решение увеличить число истребителей на границе с Камчаткой. Украинское агентство Defense Express сообщает, что речь идет об американской военной базе на Аляске, которая находится на приграничной с Россией территории.

К 2021 году здесь будут находиться 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, тогда как раньше из было всего два. И появились военные самолеты только в апреле 2020 года.

Такое резкое усиление может быть связано с желанием США получить стратегическое превосходство в борьбе за военное присутствие в Арктике, считает украинский военный обозреватель.

- Военные базы в этом регионе позволяют США контролировать районы пусков стратегических подводных лодок ВМФ России и маршруты патрулирования российской стратегической авиации,- сказано в материале издания.

В 2019 году Трамп расширил системы ПРО на Аляске.

Интерес главы Белого дома к Арктике усиливается с каждым годом. Оказалось, что шельф у американской Аляски, где и сосредоточены нефть и газ, совсем не большой. Другое дело в Гренладии, к примеру, которую Трамп вдруг захотел купить.

ИСТОЧНИК KP.RU