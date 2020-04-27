Число заболевших коронавирусом в Москве на 27 апреля 2020 превысило 42 тысячи человек

27 Апр 2020 2020-04-26T23:06:20+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Москве к 27 апреля 2020 года увеличилось на 2971. Из них более 85% - пациенты моложе 65 лет. Наблюдается рост, хотя и небольшой (цифра предыдущих суток составляла 2612 пациентов).

На данный момент в Москве зарегистрировано 42480 человек, заболевших коронавирусом с начала эпидемии. За это время умерли 404 человека. Но выздоровевших в разы больше – 3175.

У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме, они лечится дома. Как объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы, в стационары доставляют только самых тяжелых больных, с осложнениями (или тех, кто пребывает в группе риска, то есть людей с хроническими заболеваниями).

При этом болезнь продолжает атаковать молодых. По данным департамента здравоохранения каждый второй заразившийся моложе 45 лет.

Напомним, в Москве продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно в исключительных случаях: на работу, в больницу, в ближайший магазин и аптеку. Для прогулок с домашними питомцами доступно расстояние не более ста метров от дома. А для того, чтобы отправиться на работу на любом виде транспорта понадобится цифровой пропуск. Все эти меры введены до 30 апреля, но, скорее всего, их продлят и на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU