2020-04-26T23:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 27 апреля 2020: Врачам поставят памятник

Сайт kp.ru собрал последние новости о коронавирусе в Москве на 27 апреля 2020
Анастасия ВАРДАНЯН
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За последние сутки в Москве зафиксировали 2971 новый случаев коронавируса.За последние сутки в Москве зафиксировали 2971 новый случаев коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки в Москве зафиксировали 2971 новый случаев коронавируса. Болезнь продолжает атаковать молодых. Каждый второй инфицированный моложе 45 лет. Наблюдается рост, хотя и небольшой (цифра предыдущих суток составляла 2612 пациентов).

На данный момент в Москве зарегистрировано 42480 человек, заболевших коронавирусом с начала эпидемии. За это время умерли 404 человека. Но выздоровевших в разы больше – 3175.

В полдень воскресенья, 26 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» стартовал десятичасовой рок-марафон «СПАСИБО ВРАЧАМ». В эфире обсуждают последние новости, связанные с распространением COVID-19. О том, что в Москве установят памятник медикам, сообщил Евгений Герасимов, глава комиссии по культуре Мосгордумы.

Оказывается, чтобы заразиться, не нужно нарушать режим самоизоляции. Москвичка уверена, что подцепила коронавирус в магазине у дома. Руководитель отдела маркетинга крупной столичной компании исправно соблюдала режим самоизоляции и все-таки заболела. Ее случай по-своему уникален. В течение двух месяцев женщина не контактировала ни с кем, кроме своего кота.

Тем временем, в Москве растет число вакансий в службах доставки и онлайн-сервисов. По данным мэрии столицы, с 6 по 13 апреля число вакантных позиций в городе выросло на 1,9% по сравнению с той же неделей прошлого года. Сейчас для желающих найти работу доступно 316 тысяч предложений от работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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