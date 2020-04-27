2020-04-27T00:22:28+03:00
Общество

В России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентов

Изменения сроков обучения могут быть, но незначительные
Юлия КЕКОВА
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В России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентовВ России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентовФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Минобрнауки заявили, что не ожидают существенного сдвига срока обучения студентов вузов и колледжей.

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, даже если изменения будут, то незначительные. Также он отметил, что сдача всех экзаменов, зачетов и защиты дипломов исходя из эпидемиологической ситуации могут пройти в дистанционном формате, пишет "Газета".

Ранее сообщалось, что в России новый учебный год начнется, как и планировалось, 1 сентября. На данный момент специалисты ведомства прорабатывают с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов. Тем временем, высшие учебные заведения страны готовятся к вступительным экзаменам, несмотря на пандемию, по запланированному ранее расписанию.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что до конца текущего семестра из-за пандемии коронавируса в стране все студенты будут учиться дистанционно, чтобы минимизировать риски распространения болезни и сохранить здоровье общающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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