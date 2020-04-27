27 Апр 2020 2020-04-27T01:26:26+03:00

Число безработных в России может вырасти в шесть раз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В России уровень безработицы может вырасти в шесть раз и достигнуть отметки граждан без места оплачиваемого труда в 5,3 миллиона человек.

Эксперты спрогнозировали такое развитие событий, основываясь на "вынужденным простоем в экономике и в связи с упрощением процедуры постановки на учет, а также увеличением размера пособия". Об этом заявили специалисты Института социальной политики НИУ ВШЭ, пишут "Известия".

Отмечается, что в результате запланированных на выплаты средств может не хватить, так как они рассчитаны на 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде заявили, что средств в стране достаточно, а лимиты были выделены на самый пессимистичный сценарий, для которого пока в государстве нет оснований.

В свою очередь директор Института соцполитики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта 2020 года и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.

Такая мера поддержки населения была инициирована и предложена президентом РФ Владимиром Путиным во время обращения к нации в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU