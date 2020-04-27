2020-04-27T02:55:47+03:00
Общество

Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия

Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилияРоссийские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилияФото: EAST NEWS
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Губернаторам российских регионов предстоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин. Такие места необходимы, чтобы они могли бы пожить там какое-то время до разрешения конфликта.

Рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, выяснили «Известия».

Предварительно чиновникам субъектов РФ нужно проанализировать потребность в таких центрах. Отчитаться о принятых мерах необходимо до 1 июня текущего года.

Также главам регионов, помимо кризисных центров, рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о телефонах доверия по вопросам семейно-бытового насилия с указанием контактов региональных кризисных центров помощи женщинам.

Эксперты отмечают, что в период самоизоляции проблема "домашнего тиранства" стала еще серьезнее. На данный момент в связи с коронавирусом специалисты полагают, что организовать пространство в кризисном центре так, чтобы защитить жизни и здоровье женщин, будет сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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