ВОЗ оценила введение режима изоляции в странах мира

27 Апр 2020 2020-04-27T04:12:25+03:00

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Коронавирус внес свои изменения в планы не только простых граждан, но и лидеров стран. Многие государства мира были вынуждены последовать примеру Китая и ввести режим самоизоляции.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что перенять опыт введения карантина удалось не полностью.

- Мы никогда не говорили вводить режим изоляции - мы рекомендовали следить, изолировать и лечить людей. Но во многих районах, где так быстро произошли большие вспышки по заболеванию, правительства решили пойти на карантин всей страны, - заявила Харрис в интервью австралийским газетам Sydney Morning Herald и Age.

По ее словам, такие страны переняли не весь опыт китайского Уханя, ведь там проводилось достаточно "агрессивное отслеживание контактов" инфицированных, а также была введена "агрессивная изоляция" контактировавших с зараженными и практиковалось масштабное тестирование населения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса были закрыты многие границы стран, в частности и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU