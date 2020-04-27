Российские дипломаты потребовали проверить на COVID-19 заключенную в США Осипову

27 Апр 2020 2020-04-27T04:26:55+03:00

Осужденная в Америке на семь лет тюрьмы за похищение собственного ребенка россиянка не должна подвергаться угрозе заболеванию коронавирусом

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Российские дипломаты потребовали провести медицинское обследование заключенной в тюрьме "Данбери" в США Богдане Осиповой, приговоренной в Штатах на семь лет тюрьмы за похищение собственного ребенка.

Посольство России потребовало от госдепа организовать для осужденной процедуру тестирования на коронавирус.

- Мы направили ноту в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19, - сказал Антонов.

Также он добавил, что ожидает от американской стороны, что ей будет оказана необходимая помощь, в случае положительного результата анализов, пишут РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в той же тюрьме, находится еще заключенный россиянин - Константин Ярошенко, сокамерник которого скончался от коронавируса. Сам Ярошенко не исключает, что и мог заразиться COVID-19 от своего "соседа".

Напомним, в 2017 году Осипова вернулась в Соединенные Штаты, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, но была задержана. После ее отказа вернуть общих с Брайаном Мобли детей в США суд назначил ей наказание в виде семи лет тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU