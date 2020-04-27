2020-04-27T04:26:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские дипломаты потребовали проверить на COVID-19 заключенную в США Осипову

Осужденная в Америке на семь лет тюрьмы за похищение собственного ребенка россиянка не должна подвергаться угрозе заболеванию коронавирусом
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Богдана Осипова с детьми. Фото: Личный архив героя публикацииБогдана Осипова с детьми. Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Российские дипломаты потребовали провести медицинское обследование заключенной в тюрьме "Данбери" в США Богдане Осиповой, приговоренной в Штатах на семь лет тюрьмы за похищение собственного ребенка.

Посольство России потребовало от госдепа организовать для осужденной процедуру тестирования на коронавирус.

- Мы направили ноту в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19, - сказал Антонов.

Также он добавил, что ожидает от американской стороны, что ей будет оказана необходимая помощь, в случае положительного результата анализов, пишут РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в той же тюрьме, находится еще заключенный россиянин - Константин Ярошенко, сокамерник которого скончался от коронавируса. Сам Ярошенко не исключает, что и мог заразиться COVID-19 от своего "соседа".

Напомним, в 2017 году Осипова вернулась в Соединенные Штаты, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, но была задержана. После ее отказа вернуть общих с Брайаном Мобли детей в США суд назначил ей наказание в виде семи лет тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Российские дипломаты потребовали проверить на COVID-19 заключенную в США Осипову
ВОЗ оценила введение режима изоляции в странах мира
Умер Леонид Лубяницкий, автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова
Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия
Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Число безработных в России может вырасти в шесть раз
Ким Чен Ын поздравил работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма"
Названы возможные сроки завершения пандемии в России
В России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентов
Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности
В России будут привлекать к ответственности за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе главного тренера Юрия Семина
США перебросили к границе с Камчаткой 54 истребителя
В Минфине готовы поддержать россиян в случае продолжения пандемии коронавируса
В Италии с 4 мая снимают ограничения, введенные из-за коронавируса