Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2:54 по московскому времени стоимость на июльские фьючерсы сырья выросла на 0,93%, достигнув отметки в 25,04 доллара за баррель.
Тем временем, цена июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет всего 21,64 доллара за баррель.
Нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшила свою стоимость на 1,42% до 16,70 долларов за баррель.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что цены на нефть резко упали в начале марта. Причиной этому стало сокращения спроса на сырье по всему миру из-за пандемии коронавируса и сорванной сделки ОПЕК+. Страны-участницы не смогли своевременно договориться о продлении соглашения по уменьшению нефтедобычи.
В результате нефтяные котировки упали более чем в два раза. Позже стоимость сырья и вовсе впервые в истории ушла в минус до 37 долларов за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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