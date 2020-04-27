Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов

27 Апр 2020 2020-04-27T04:41:48+03:00

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Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:54 по московскому времени стоимость на июльские фьючерсы сырья выросла на 0,93%, достигнув отметки в 25,04 доллара за баррель.

Тем временем, цена июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет всего 21,64 доллара за баррель.

Нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшила свою стоимость на 1,42% до 16,70 долларов за баррель.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что цены на нефть резко упали в начале марта. Причиной этому стало сокращения спроса на сырье по всему миру из-за пандемии коронавируса и сорванной сделки ОПЕК+. Страны-участницы не смогли своевременно договориться о продлении соглашения по уменьшению нефтедобычи.

В результате нефтяные котировки упали более чем в два раза. Позже стоимость сырья и вовсе впервые в истории ушла в минус до 37 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU