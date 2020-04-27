2020-04-27T04:41:48+03:00
Экономика

Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов

Стоимость июньских фьючерсов смеси составляет 21,64 доллара за баррель
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррельЦена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:54 по московскому времени стоимость на июльские фьючерсы сырья выросла на 0,93%, достигнув отметки в 25,04 доллара за баррель.

Тем временем, цена июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет всего 21,64 доллара за баррель.

Нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшила свою стоимость на 1,42% до 16,70 долларов за баррель.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что цены на нефть резко упали в начале марта. Причиной этому стало сокращения спроса на сырье по всему миру из-за пандемии коронавируса и сорванной сделки ОПЕК+. Страны-участницы не смогли своевременно договориться о продлении соглашения по уменьшению нефтедобычи.

В результате нефтяные котировки упали более чем в два раза. Позже стоимость сырья и вовсе впервые в истории ушла в минус до 37 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник Трампа: безработица в США в мае моежт составить 16 процентов
"Вектор" начал создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса
Цена июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Российские дипломаты потребовали проверить на COVID-19 заключенную в США Осипову
ВОЗ оценила введение режима изоляции в странах мира
Умер Леонид Лубяницкий, автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова
Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия
Минюст предложил установить новые требованиях к дорожным камерам
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала
Число безработных в России может вырасти в шесть раз
Ким Чен Ын поздравил работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма"
Названы возможные сроки завершения пандемии в России
В России не ожидается существенного сдвига срока обучения студентов
Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности
В России будут привлекать к ответственности за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе главного тренера Юрия Семина
США перебросили к границе с Камчаткой 54 истребителя
В Минфине готовы поддержать россиян в случае продолжения пандемии коронавируса
В Италии с 4 мая снимают ограничения, введенные из-за коронавируса