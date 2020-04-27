2020-04-27T05:42:10+03:00
В мире

Советник президента Южной Кореи: Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров

Ранее некоторые СМИ сообщали о смерти главы республики
Юлия КЕКОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Это заявление сделал советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и нацбезопасности Мун Чжон Ин на телеканале CNN. До этого момента официальной информации и подтверждения, что Ким в порядке, не было.

Ранее сайт kp.ru писал, что лидер КНДР поздравил работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма". В благодарственном послании строителям туристической зоны на восточном побережье Ким выражазил признательность за работу.

Напомним, 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Все это время официальные источники в Пхеньяне молчали.

Также сообщалось, что этому событию предшествовали публикации СМИ о якобы "тяжелом состоянии" политика и неспешном проведении операции на сердце. На публике молодой лидер не появлялся уже примерно около недели, включая важный государственный праздник - день рождения отца-основателя КНДР, своего деда - Ким Ир Сена.

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СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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