2020-04-27T06:56:53+03:00
В мире

Япония запретила въезд из России, Украины и Белоруссии

Ранее в этот список уже были включены Китай, Южная Корея и страны ЕС
Юлия КЕКОВА
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Япония запретила въезд из России, Украины и БелоруссииЯпония запретила въезд из России, Украины и БелоруссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Из-за пандемии коронавируса власти Японии приняли решение расширить список стран, въезд из которых в государство запрещен. Теперь его дополнили Россия, Белоруссия, Украина и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил правительственный штаб по мерам борьбы с covid-19.

Ранее в "стоп-лист" попали США, Китай, Южная Корея и страны Евросоюза.

Сообщается, что такие меры вступят в силу с 29 апреля 2020 года. Дата окончания действия ограничений, пока не уточняется.

Также премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил продление приостановки выдачи виз всем иностранцам до конца мая текущего года. В общей сложности список насчитывает 87 стран, пишет ТАСС.

Всем тем, кто ранее был в указанных государствах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также будет отказано во въезде. Уточняется, что конкретно по отношению к России меры фактически носят лишь формальный характер, авиасообщение между странами приостановлено еще с марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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