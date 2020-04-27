2020-04-27T07:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалист ВШЭ допустил, что в Москве наступил пик распространения коронавируса

В регионах рост заболеваемости продолжается из-за новых очагов в учреждениях
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусомВ ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва, возможно, уже проходит пик роста заболеваемости коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире телеканала "Россия-1".

- Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет, - сообщил Попович.

Она также отметила, что рост числа заболевших в регионах России продолжается в основном из-за вспышек в общежитиях, больницах и домах престарелых.

Лариса Попович добавила, что очаги заболеваемости коронавирусом могут происходить на стройках, где случаются нарушения санитарно-гигиенических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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