Специалист ВШЭ допустил, что в Москве наступил пик распространения коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T07:44:31+03:00

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Москва, возможно, уже проходит пик роста заболеваемости коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире телеканала "Россия-1".

- Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет, - сообщил Попович.

Она также отметила, что рост числа заболевших в регионах России продолжается в основном из-за вспышек в общежитиях, больницах и домах престарелых.

Лариса Попович добавила, что очаги заболеваемости коронавирусом могут происходить на стройках, где случаются нарушения санитарно-гигиенических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU