Специалист ВШЭ допустил, что в Москве наступил пик распространения коронавируса
Москва, возможно, уже проходит пик роста заболеваемости коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире телеканала "Россия-1".
- Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет, - сообщил Попович.
Она также отметила, что рост числа заболевших в регионах России продолжается в основном из-за вспышек в общежитиях, больницах и домах престарелых.
Лариса Попович добавила, что очаги заболеваемости коронавирусом могут происходить на стройках, где случаются нарушения санитарно-гигиенических норм.
ИСТОЧНИК KP.RU