В больнице в Коммунарке состоит 406 пациентов с коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T08:37:01+03:00

За минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 78 человек, сообщил главврач медцентра Денис Проценко Фото: REUTERS

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За минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 78 человек, сообщил главврач медцентра Денис Проценко в своём Facebook.

Он также рассказал, что всего в больнице состоит 644 пациентов, из них у 639 пневмония, а у 406 подтверждённый COVID-19

64 пациента в реанимации, из них 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве установят памятник медикам, которые борются с коронавирусом, рассказал глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире радио "Комсомольская правда" 26 апреля, когда стартовал десятичасовой рок-марафон "СПАСИБО ВРАЧАМ".

- Когда закончится эта чума, когда мы победим вирус, мы поставим им памятник. Предложения уже поступают. Пока они неофициальные, но это дело времени. Я тоже кланяюсь перед подвигом наших врачей. Те, кто на передовом рубеже сегодня выполняют честно и мужественно свой долг, - сказал Евгений Герасимов.

ИСТОЧНИК KP.RU