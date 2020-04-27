Врач объяснила, снижают и противоаллергические препараты иммунитет

27 Апр 2020 2020-04-27T08:27:47+03:00

Пыление деревьев уже идет, но самый «злой» аллерген еще пока спит

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Весна – традиционно сложное время для аллергиков. Цветение растений и деревьев доставляет немало проблем поллинозникам,а в этом году добавились опасения в связи с коронавирусом. Медики успокаивают: пациенты с аллергией не входят в группу риска по развитию осложнений в случае заболевания COVID-19.

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог и медицинский директор резидента «Сколково» — сервиса пыльцевого мониторинга «Аллерготоп» Елена Шуватова говорит, что пыление деревьев уже началось, но из-за затяжной весны это пока сильно не ощущается.

В Москве и области доминирует пыльца клена и доставляет не так много проблем — уровень интенсивности средний. Но в 20-х числах просыпается самый «злой» аллерген — береза. Это традиционное время, независимо от температуры на улице, но в этом году пылением может быть не интенсивным, а умеренным.

Тополиный пух, который собирает на себя много пыльцы с других растений, тоже доставляет много проблем. Но режим самоизоляции пойдет на пользу: если в помещении соблюдать гипоаллергенные мероприятия, а прогулки на улице минимизировать, то сильных проблем можно избежать.

- Пациенты в этом году стали тревожнее. Многие привыкли уезжать в период буйного цветения аллергенов. Тревожности добавляют новости, что аллергики имеют риски осложнения коронавируса. А еще «утка», что якобы противоаллергические препараты (в частности, антигистаминные) влияют на иммунитет, снижая его. Это неправда, -говорит «Известиям» Елена Шуватова.

Чтобы снизить риск аллергии выходя на улицу не стоит забывать надевать маску, очки, головной убор, чтобы пыльца не скапливалась на волосах. Возвращаясь домой обязательно помять руки, умыть лицо и прополоскать от пыльцы нос.

- Как только береза начнет пылить, аллергикам следует принимать противоаллергическое лечение, которое назначил врач, даже если нет симптомов, — говорит аллерголог-иммунолог. — Период поллиноза пройдет легче, если начать лечение до наступления симптомов — где-то дней за 10.

ИСТОЧНИК KP.RU