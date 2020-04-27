Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T09:03:03+03:00

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В Москве из-за распространения коронавируса отложили запуск фонтанов. Власти города позже примут решение о новой дате открытия сезона, рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

- Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов, - сообщил Бирюков.

Он также отметил, что фонтаны в городе уже были подготовлены специалистами комплекса городского хозяйства. Они аккуратно расконсервировали каждый фонтан после зимы, проверили оборудование, провели монтаж и пескоструйную очистку, промыли и покрасили их.

- Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято исходя из складывающейся ситуации, - уточнил заммэра.

ИСТОЧНИК KP.RU