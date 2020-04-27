Регионы обязали создать кризис-центры для женщин, страдающих от домашнего насилия

27 Апр 2020 2020-04-27T09:09:56+03:00

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Проблема домашнего насилия встала особенно остро с введением режима добровольной самоизоляции. Люди вынуждены постоянно находиться в замкнутом пространстве, что порождает жестокость.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений дала главам регионов рекомендации «проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия». Документ подписал председатель комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Помимо этого, необходимо разместить на сайтах информацию о «телефонах доверия», куда можно звонить, чтобы получить помощь.

Властям стоит уделять внимание и оказывать поддержку некоммерческим организациям, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня.

Только в марте на всероссийский телефон доверия для женщин позвонили 2537 пострадавших, на 24% больше по сравнению с февралем. На 40% выросло число женщин с детьми, которые работу из-за ограничений и не могут оплачивать аренду жилья.

- Из-за карантина агрессия стала проявляться даже в тех семьях, где этого никогда не было, - подтвердила «Известиям» специалист по семейному праву Виктория Данильченко. – Решить проблему трудно, так как тиран находится рядом с жертвой, фактически лишая ее возможности получить помощь извне.

Ранее в скандал с домашним насилием оказалась втянута Регина Тодоренко. Экс-ведущую "Орла и Решки" лишилась звания "Женщина года" за свое высказывание о жертвах насилия.

Тодоренко заявила, что пострадавшие сами часто бывают виноваты в случившемся: "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась. а что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?".

Высказывание знаменитости вызвало настоящую волну возмущения у миллионов россиян, пишет "Утро.ру".

Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии.ВИДЕО: instagram.com/reginatodorenko

ИСТОЧНИК KP.RU