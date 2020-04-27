Исследование показало самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы
Эксперты провели исследование, в котором выявили наиболее обеспокоенные из-за распространения коронавируса регионы. Тремя наиболее тревожными оказались жители Забайкальского края, Псковской и Оренбургской областей.
Москва заняла седьмое место по обеспокоенности горожан ситуацией, вызванной коронавирусом, сообщают авторы исследования - специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
Респонденты во всех частях России оценивали степень своей тревоги от нуля до десяти баллов. В среднем эпидемия беспокоит 85,5% россиян, а 14,5% не испытывают беспокойства вовсе.
ИСТОЧНИК KP.RU