Исследование показало самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы

27 Апр 2020 2020-04-27T10:43:11+03:00

Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперты провели исследование, в котором выявили наиболее обеспокоенные из-за распространения коронавируса регионы. Тремя наиболее тревожными оказались жители Забайкальского края, Псковской и Оренбургской областей.

Москва заняла седьмое место по обеспокоенности горожан ситуацией, вызванной коронавирусом, сообщают авторы исследования - специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Респонденты во всех частях России оценивали степень своей тревоги от нуля до десяти баллов. В среднем эпидемия беспокоит 85,5% россиян, а 14,5% не испытывают беспокойства вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU