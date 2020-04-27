2020-04-27T10:33:56+03:00
Экономика

Цены нефти WTI упала уже на 14%

Смесь Brent снижает стоимость на 5,6%
Ксения АНУФРИЕВА
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Стоимости смеси марки Brent с поставкой в июне этого года также снизилась на 5,6 процента до 23,40 доллара за баррель.Стоимости смеси марки Brent с поставкой в июне этого года также снизилась на 5,6 процента до 23,40 доллара за баррель.Фото: REUTERS
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На открытии торгов цена нефти WTI упала более чем на 14%, достигнул отметки в 14,53 доллара за баррель. Стоимости смеси марки Brent с поставкой в июне этого года также снизилась на 5,6 процента до 23,40 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Чуть ранее на лондонской бирже ICE стоимость июньского фьючерса нефти Brent упала ниже 20 долларов (до 19,99 доллара за баррель), а фьючерс торговался по 14,31 доллара за баррель с поставкой в июне.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что цены на нефть резко упали в начале марта этого года. Причиной этому стало сокращения спроса на сырье по всему миру из-за пандемии коронавируса и сорванной сделки ОПЕК+. Из-за сложившейся ситуации нефтяные котировки впервые в истории упали до отрицательных значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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