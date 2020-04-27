2020-04-27T10:30:01+03:00
Экономика

Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля

Курс рубля на 27 апреля 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Рынок акций в Российской Федерации открылся ростом индексов биржиРынок акций в Российской Федерации открылся ростом индексов биржиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рынок акций в Российской Федерации открылся ростом индексов биржи. Курс рубля на 27 апреля текущего года вырос по отношению к курсу американской валюты на 0,1%: доллар снизился до 74,47 рубля. Евро прибавил 0,2 процента, достигнув отметки в 80,79 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Через несколько минут доллар упал еще на 0,2% до отметки в 74,43 рубля, а евро торговался за 80,84 рубля (+0,2 процента).

Индекс Московской биржи прибавил 0,3 процента и вырос до 2570,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,4 процента до 1086,06 пункта. По данным на 10:07 по московскому времени биржевой индекс продолжил расти на 1,1% и достиг 2589,49 пункта, а РТС вырос до 1094,63 пункта (+1,2 процента).

ИСТОЧНИК KP.RU

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