2020-04-27T10:55:00+03:00
Общество

Психолог назвала композиции, помогающие обрести уверенность в завтрашнем дне

Специалист посоветовала, какую музыку стоит слушать на самоизоляции, а от какой стоит отказаться
Елена АКИМОВА
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Психолог посоветовала, какую музыку слушать, чтобы обрести уверенность в завтрашнем днеПсихолог посоветовала, какую музыку слушать, чтобы обрести уверенность в завтрашнем днеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Психолог и музыкант Татьяна Ломаева посоветовала, какую музыку стоит выбирать в самоизоляции. Есть композиции, способные оказать позитивное воздействие на нервную систему человека, подарят гармонию и покой, а есть те, которые будут иметь обратный эффект.

Сегодня в медицине существует целое направление – лечение музыкой. Для этого выбираются «целебные» композиции – это произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шуберта. Они способны оказать позитивное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Даже растения растут быстрее, если звучат данные произведения.

- Классическая музыка благодатно воздействует на человека. Таким же эффектом обладают наложенные на музыку мантры и композиции со звуками природы, - рассказала NEWS.ru психолог и музыкант Татьяна Ломаева.

А вот многие современные композиции являются «арт-терапией конкретного исполнителя», они дисгармонизирует внутренний мир и оглупляет человека.

- Прослушивая музыку, которую написал конкретный человек, мы чувствуем то же самое, что и он. Чем более глубок был автор, тем более тонкие переживания он нам принёс. А вот рок музыка несет в себе внутренний протест, - заключает Татьяна Ломаева.

Часто исполнители рока застряли в подростковом возрасте и продолжают внутренний бунт против мира. На карантине от таких композиций лучше отказать, чтобы не усилить упаднические настроения. То же самое можно сказать про любую грустную музыку.

Человеку, который находится в творческом поиске или вступил в новый жизненный этап эксперт советует выбрать неизвестные ранее направления, например, этническую музыку или аутентичные инструменты, чтобы «открыть портал в новое измерение».

А тому, кто ищет уверенности в завтрашнем дне – хип-хоп. Обычно эта музыка дает ощущение «собственной крутости» и отсутствия преград.

Ранее эксперт посоветовала, чем заняться на карантине, чтобы не сойти с ума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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