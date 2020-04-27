Постоянные члены Совбеза ООН поддержали идею проведения виртуального саммита
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 27 апреля заявил, что проведение виртуального саммита постоянных членов Совбеза ООН уже согласовано. Все страны поддержали данную идею, предложенную президентом России. В настоящее время государства «пятерки» прорабатывают конкретный день для организации видеоконференции.
- Страны-участники размышляют над тем, что чтобы внести свой вклад и в формулирование путей борьбы с коронавирусной инфекцией. Для реализации этой цели согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день виртуальный саммит может состояться, - заявил глава министерства во время лекции для учащихся МГИМО в формате видеоконференции.
Чтобы провести полноценный очный саммит, участники ждут, когда эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса в мире позволит приступить к его практической проработке. Напомним, что организовать встречу лидеров государств – постоянных членов Совета безопасности ООН (России, США, Китая, Франции и Великобритании) предложил Владимир Путин. В настоящее время все страны поддержали необходимость реализации этой идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU