2020-04-27T12:01:15+03:00
Политика

Постоянные члены Совбеза ООН поддержали идею проведения виртуального саммита

Данное решение уже согласовано
Ксения АНУФРИЕВА
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Постоянные члены Совбеза ООН поддержали идею проведения виртуального саммитаПостоянные члены Совбеза ООН поддержали идею проведения виртуального саммитаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 27 апреля заявил, что проведение виртуального саммита постоянных членов Совбеза ООН уже согласовано. Все страны поддержали данную идею, предложенную президентом России. В настоящее время государства «пятерки» прорабатывают конкретный день для организации видеоконференции.

- Страны-участники размышляют над тем, что чтобы внести свой вклад и в формулирование путей борьбы с коронавирусной инфекцией. Для реализации этой цели согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день виртуальный саммит может состояться, - заявил глава министерства во время лекции для учащихся МГИМО в формате видеоконференции.

Чтобы провести полноценный очный саммит, участники ждут, когда эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса в мире позволит приступить к его практической проработке. Напомним, что организовать встречу лидеров государств – постоянных членов Совета безопасности ООН (России, США, Китая, Франции и Великобритании) предложил Владимир Путин. В настоящее время все страны поддержали необходимость реализации этой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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