2020-04-27T12:14:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Регионам предоставят 200 миллиардов рублей для поддержки граждан и предприятий

По поручению президента финансовую помощь должны выделить до 15 мая
Ксения АНУФРИЕВА
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Владимир Путин поручил предоставить регионам страны дополнительную финансовую помощь в 200 миллиардов рублейВладимир Путин поручил предоставить регионам страны дополнительную финансовую помощь в 200 миллиардов рублейФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин поручил предоставить регионам страны дополнительную финансовую помощь в 200 миллиардов рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. Поручение должны выполнить до 15 мая этого года, сообщается на официальном сайте Кремля в понедельник.

- Предоставить региональным бюджетам дополнительную поддержку в размере 200 миллиардов рублей для финансирования мер по поддержки жителей субъектов и организаций в условиях ухудшения эпидемиологической и экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, - сообщается в документе.

Глава государства также поручил кабинету министров до конца апреля этого года сформировать план дальнейших мероприятий по поддержке отдельных отраслей экономики, если ситуация с пандемией не пойдет на спад. Особое внимание Путин поручил обратить на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Ответственным за исполнение указаний назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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