Регионам предоставят 200 миллиардов рублей для поддержки граждан и предприятий
Российский президент Владимир Путин поручил предоставить регионам страны дополнительную финансовую помощь в 200 миллиардов рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. Поручение должны выполнить до 15 мая этого года, сообщается на официальном сайте Кремля в понедельник.
- Предоставить региональным бюджетам дополнительную поддержку в размере 200 миллиардов рублей для финансирования мер по поддержки жителей субъектов и организаций в условиях ухудшения эпидемиологической и экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, - сообщается в документе.
Глава государства также поручил кабинету министров до конца апреля этого года сформировать план дальнейших мероприятий по поддержке отдельных отраслей экономики, если ситуация с пандемией не пойдет на спад. Особое внимание Путин поручил обратить на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Ответственным за исполнение указаний назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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