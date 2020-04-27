Лавров: Россия не видит попыток пересмотра отношений с Москвой со стороны руководства Еврокомиссии
Попыток пересмотра отношений с Россией лидеры ЕК не предпринимают
Лавров: Россия не видит попыток пересмотра отношений с Москвой со стороны руководства ЕврокомиссииФото: REUTERS
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Российская Федерация не видит со стороны нового руководства Еврокомиссии попыток пересмотра отношений с Москвой. Об этом 27 апреля заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
ИСТОЧНИК KP.RU