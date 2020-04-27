Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории США

27 Апр 2020 2020-04-27T13:22:44+03:00

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Американский президент Дональд Трамп назвал себя очень трудолюбием. Так лидер США прокомментировал заявления СМИ в том, что он слишком много времени проводит за отдыхом. Журналисты обвинили американского лидера в постоянном просмотре телевизора и чтении газет.

«Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы. Теперь я читаю фальшивую историю в The New York Times о моем рабочем графике и предпочтениях в еде, написанную третьесортным корреспондентом, который ничего обо мне не знает», — цитирует Дональда Трампа сайт «Свободная пресса».

Более того, глава США добавил, что он самый трудолюбивый президент в истории Америки. По его словам, за три с половиной года у власти он сделал для страны больше, чем любой другой лидер, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавируса безработица в США в мае может составить 16%. Текущий кризис рискует стать повторением Великой депрессии, отметил советник Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU